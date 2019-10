Didier Squiban est un compositeur et pianiste français, dont le répertoire se situe entre la musique traditionnelle bretonne, le jazz et la musique symphonique dite « classique ». Ces deux dernières formes d'expression sont fortement influencées chez l'artiste par sa source d'inspiration que sont la mer et la tradition bretonne, notamment par l'utilisation d'instruments spécifiques comme la bombarde, les thèmes traditionnels du Barzaz Breiz ou les danses bretonnes1.