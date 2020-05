Diego Ramón Jiménez Salazar, surnommé El Cigala

En 2004 , Diego « El Cigala » remporte un Grammy, trois Prix de la musique, un Prix Ondas , cinq Prix Amigo, trois disques de platine en Espagne et un en Argentine, au Mexique et au Venezuela. The New York Times le consacre « Meilleur disque de l’année » dans la catégorie Musique latine et Bebo Valdes et Diègo » El Cigala » remplissent les principaux théâtre du monde entier.