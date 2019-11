Dies Irae 2

Après avoir évoqué la joie, voici la colère, liée à la tristesse de la mort. Et plus particulièrement le Dies iræ (« Jour de colère » en latin), aussi appelé Prose des Morts, séquence (ou prose) médiévale chantée, adoptant la forme d’une hymne liturgique. La version actuelle date du XIIIe siècle, époque où elle a été intégrée au corpus grégorien. Le Dies iræ est depuis chanté dans le Requiem ou Messe des morts, dont il devient presque synonyme dans certaines compositions profanes.



Au programme de cette émission :

- Tabart, Requiem (1704), 4. Séquence, Dies iræ, Ensemble Jacques Moderne, dir JeanTubéry

- Honegger : La Danse des morts (H. 131) (1938), 1. Introduction – Dialogue et 2. Danse des morts, chœur St. Nikolai de Hambourg et Camerata de Hambourg, dir. Matthias Hoffmann-Borggrefe