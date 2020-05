Dieu tout chant - 15 juin 2020 à 19:00

Le lundi à 19h00 et le samedi à 19h30

Du chant à l’oreille… Du texte à l’écoute… De la Parole au cœur… Trois musiciens professionnels actifs sur le terrain paroissial, Philippe Goeseels, Grazia Previdi et Béatrice Sepulchre – trio GPS – interprètent, en direct et en studio, une sélection thématique de chants et les commentent, chacun et chacune avec sa sensibilité et son expérience propre : "Nous proposons des pistes d’utilisations possibles de ces chants lors de célébrations eucharistiques, de temps de prière, de rencontres scolaires ou pour la catéchèse"… Au cours de cette émission le trio GPS resitue ses propres créations dans un ensemble plus large d’auteurs et compositeurs chrétiens de tous horizons.