Un peu de nouveauté….Breizh Positive propose chaque fois un nouvel artiste de la scène celtique, un parcours de sa carrière, un choix de ses grands succès . Une semaine un artiste...,

«DIGRESK » Une formation de six musiciens qui puise son inspiration aussi bien dans le répertoire traditionnel breton et celtique que dans celui du rock ou de l'électro.….C'est aussi et avant tout une musique à danser de basse et haute Bretagne qui promène le groupe sur toutes les scènes