Dimanche ensoleillé pour cette 902 ème 100% Celtic

LUNE BLEU TRIO, album THE OTHER ROAD, le groupe KALAKAN qui fête ses 10 ans avec cet album : ARTIZAR et GWENNYN avec son magnifique album que l'on vous passe déjà depuis quelques semaines : IMMRAM.Nous écouterons respectivement : AFTERNOON ON SOFA, AGUR IRRINTZINA et DEUIT ' TA

www.clotildetrouillaud.com www.kalakan.eus www.gwennyn.bzh

Toujours avec le dernier album de DENEZ : STUR AN AVEL, (le gouvernail du vent) nous partons A LA DERIVE (GANT AR RED) Paroles de DENEZ, musique DENEZ et YANN TIERSEN, arrgt : DENEZ et EMILE QUINQUIS . www.denezprigent.com

Nos copains de SONERIEN DU, album BE ...NEW! (2006) pour un cercle circassien BE NEW (H.KERNEIS/C.MORVAN/P.FEREC) "Ce circassien n'est pas sans évoquer les charges de ces "coeurs braves" allant à la bataille cornemuse(s) en avant. Pour un peu on aurait envie d'être avec eux..." www.sonerien-du.com

On retrouve TRI YANN, album ABYSSES (2007) avec cette chanson : DANS LA LUNE AU FOND DE L'EAU avant de nous rendre AU BAZARS DU MONDE, album du groupe KENDIRVI (2008) avec AR KILIM www.kendirvi.fr

Encore plus loin dans le temps : 2003 avec le groupe KADRIL qui nous vient de Belgique, fondé en 1976, et son album PAYS : LA CHARGE - L'ENSORCELEUSE www.kadril.be

Nous terminerons cette émission avec JMK, album SOLAAH pour un rond de Loudeac CONSTANCE " Immensité passagère d'un tout immaginaire.Dans le silence, par les absences, absorbés par une idée, on oublie d'avancer, on oublie d'écouter.Mais dans l'abîme d'un rêve éconduit, l'espoir se reconstruit.Porté avec insistance par l'infinie confiance, isolé à plusieurs, on transgresse nos peurs, pour avancer sans condition dans la même direction.Immensité passagère d'une liberté singulière. SOLAAH .TRISTAN JEZEKZL " www.jmk.bzh et JOLIE VILAINE, album JARDIN D'AMOUR(2004) avec PIERRE ET JEAN www.perroches.com

Notre chronique du jour : COUP DE PROJECTEUR SUR LES GROUPES LORRAINS, par DENIS RICATTE qui nous présente le groupe RHESUS POSITIF www.rhesus.site

Bon dimanche ! VAL et YVES pour www.folk57.com