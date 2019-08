DIRE STRAITS "Sultans of swing" (1 sur 2)

Voici l'histoire, en deux émissions, d'une chanson intemporelle, apparue comme un ovni à la fin des années 70, portée par l'un des guitaristes et auteurs-compositeurs les plus brillants de l'histoire de la pop, nommé Mark Knopfler. Voici le premier volet de Surf Music consacré à "Sultans of swing" de Dire Straits.