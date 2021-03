Direction le PORTUGAL avec la chronique de MARIE LE CAM pour la 892 éme de FDF

Continuons à découvrir à travers les 37 personnes qui ont contribué à cet album, leur émotion du moment : CHANT DE MARS, avec ici TIM LE NET, accordéon/JEFF ALLUIN, piano/LOUISE ROBARD, voix/MARTIN GOODWIN, sound desing . "A nouveau les oiseaux, Le ballet des abeilles, et toujours le soleil ..." Bienvenue dans notre 892 ème émission ^^

Nous retrouvons notre compagnie AR VRO BAGAN avec la musique de cette pièce de théâtre : SUR LA ROUTE DE YOUENN GWERNIG, qui évoque les épisodes de la vie de YOUENN . En 1957 il émigre avec sa famille à NEW-YORK où il y travaille comme ébéniste/sculpteur et fréquente diverses communautés d'immigrées (irlandaises, portoricaines, noires, bretonnes...) : il écrit désormais ses poèmes en 3 langues : breton/français/anglais . Ecoutons GWERZ AN HARLUAD, l'exil en Amérique "Mon coeur est resté de l'autre côté de l'océan/Il est resté bien loin là-bas sur la terre bretonne/Il m'a fallu, hélas, quitter les lieux de mon nid/Ne reverrai-je jamais les monts de ma Bretagne ? "

Un des groupes mytiques de bretagne maintenant : TRI YANN et son album LA BELLE ENCHANTEE (2016) Restons dans la poésie avec LES SIX COULEURS DU MONDE ou l'Arc-en-ciel de Gwenola : dialogue entre un grand frère et sa petite soeur "Qu'emporteras tu dans les autres galaxies pour y faire comprendre ce que sont les couleurs et la place qu'elles occupent dans la vie des terriens : les beautés ou les laideurs du monde ? "

Suite et fin de l'album LES VACHES de notre trio normand MANIGALE avec un dernier titre : RENARDS (maraîchines) : la première a été apprise sur un collectage et la deuxième est incontournable ..., avec STEPH DEVINEAU, guitare/RIVO RALISON, contrebasse et NADEGE QUENIET, accordéon .

Petit saut en ECOSSE avec TMSA YOUNG TRAD TOUR 2016 : groupe composé de jeunes musiciens finalistes et solistes du concours de la BBC RADIO SCOTLAND YOUNG TRADITIONAL MUSICIAN OF THE YEAR COMPETITION 2016 . ils nous interprètent ITALIAN ROASTER, suite de 3 morceaux CHAIDH MI GU BANAIS MO GHAOIL/MALCOLM'S NEW FIDDLE/NE'ER SHALL I WA'EN HER .

A découvrir maintenant : les musiques à danser de Wallonie et d'ailleurs, avec le TRIO 14 et son album RUE DE LA GARE(2017) : THIBAULT DEBEHOGNE, guitare/JULIEN MARECHAL, violon et SIMON WOLFS violon nous embarquent avec ANGLAISES : "En patois, on dit anglesse. Produit dérivé des contredanses d'Outre-Manche, l'anglaise fut pratiquée dans les campagnes wallonnes jusqu'à la fin du 19 ème siècle et réintroduite récemment dans nos bals folks. Les 2 airs sont tirés du manuscrit du ménétrier gaumais FRANCOIS JOSEPH JAMIN (1820) " . En piste !

Ne bougez pas, on reste sur le plancher avec le groupe TITOM et son album SECOND SOUFFLE (2012) qui vous attend avec PIPE LINE : "Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et qu'écrit la raison " A. GIDE, JOURNAL (1894)

Nous terminerons avec un très beau duo : CALUM STEWART, uilleann pipes et HEIKKI BOURGAULT, guitare nous jouent une suite de traditionnels : THE BANKS OF LOUGH GOWNA/THE MOUSE IN THE MUG/BILL MALLEY'S

Nous retrouverons comme à l'habitude notre chronique du dimanche : MARIE LE CAM, en direct de son beau pays breton nous emmène au PORTUGAL pour y découvrir ....

Bonne écoute et à dimanche prochain :) VALERIE ET YVES www.folk57.com