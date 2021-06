Divertimento concerto de Nino Rota

Les années 1950 voient la création de l’œuvre la plus connue du catalogue de Rota Il cappello di paglia di Firenze, que la critique considère comme le seul opera buffa du xxe siècle.

Viennent ensuite I due timidi, La Notte di un Nevrastenico, L’Imprésario de Smyrne, mis en scène par Luchino Visconi à La Fenice en 1957, et Lo scoiattolo in gamba, fable en un acte sur un texte d’Eduardo De Filippo, consacrée à l’enfance, un univers cher à Rota. Le catalogue symphonique s’enrichit aussi de nouvelles compositions, dont le Concerto pour piano et orchestre, dédié à Arturo Benedetti Michelangeli, et d’autres concertos pour trombone, violoncelle, harpe basson et contrebasse.