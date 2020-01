Djangofolies

Les Djangofolllies s’apprêtent une fois de plus à rythmer la Belgique.

Le festival, fort de son éclectisme, proposera une programmation riche et variée avec 23 concerts dans pas moins de 20 salles de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles.

Musiciens chevronnés et jeunes talents se partageront l’affiche de ces Djangofolllies, qui honorent chaque année la musique de Django.