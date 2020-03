DjeuhDjoah et Lieutenant Nicholson, ils vont vous faire “Aimez ces airs”

Du rythme et du soleil, des jeux de mots et de la bonne humeur, des sujets sérieux ou légers.. le coup de coeur du jour c’est DjeuhDjoah, Lieutenant Nicholson ...



Un français qui sonne, textes en créole – guadeloupéen et martiniquais,



Presque enfantin ou naif, mais beaucoup de références, de jeu de mots, la nonchalance Africaine ou Créole...