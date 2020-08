Dom Helder Camara

Hélder Câmara est l'avant-dernier d'une famille de 13 enfants. Sa mère est institutrice et son père journaliste1. Ordonné prêtre le 15 août 1931 à Fortaleza, il est nommé coadjuteur du cardinal Jaime de Barros Câmara, archevêque de Rio de Janeiro, le 3 mars 1952 et consacré évêque par celui-ci le 20 avril suivant. Le 12 mars 1964, il est promu archevêque d'Olinda et de Recife, dans le Nordeste, une des régions les plus pauvres du Brésil. Il le restera jusqu'au 2 avril 1985, où atteint par la limite d'âge, il part à la retraite.



En 1955, il participe à la création du Conseil épiscopal d'Amérique latine (CELAM). Proche du cardinal Montini, qui deviendra plus tard pape sous le nom de Paul VI, il participe activement au concile Vatican II, s'opposant fermement à la tendance conservatrice. Au sein du CELAM, il contribue à la définition de « l'option préférentielle pour les pauvres », ce qui lui vaut d'être violemment attaqué par les groupes intégristes proches de Gustavo Corção. À peine nommé évêque de Recife, Hélder Câmara décide de quitter les lambris de son palais épiscopal pour s'installer dans une modeste maison au cœur des bidonvilles de sa ville1.