Du 8ème quatuor à la symphonie de chambre de Chostakovitch

Composé "à la mémoire des victimes du fascisme et de la guerre" après la destruction de la ville de Dresde, le "Quatuor n°8 opus 110" de Chostakovitch fut adapté par Rudolph Barshaï pour un ensemble de cordes plus étoffé, et devint la "Symphonie de chambre opus 110a". Ecoutons cette oeuvre pleine de virulence, de mystère et de douleur.