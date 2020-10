Du Sud au Nord et d'Est en Ouest, à la conquête de l'âme de la musique américai

Au programme

-William BILLINGS

O Praise The Lord Of Heaven.

His Majestie's Clerkes, Paul Hillier.

Harmonia Mundi.

-Arthur SMITH

Dueling Banjos (BO du film Delivrance).

Eric Weissberg, banjo, Steve Mandell, guitare.

Warner (1973)

-David LANG

Prisoner of the State, final.

Solistes et chœurs du New-York Philarmonic, Jaap van Zweden.

Decca Gold (2020)

-Philip GLASS

Concerto pour violon et violoncelle.

Gidon Kremer, violon, Giedre Dirvanauskaitė, violoncelle, Orchestre philharmonique de Radio France, Mikko Franck.

(Direct, 5 octobre 2018.)

-John WILLIAMS

Superman, thème.

Los Angeles orchestra, Gustavo Dudamel.

-William Grant STILL

Afro-american Symphony, II Sorrows.

Orchestre symphonique de Detroit, Neeme Järvi.

Chandos (1993/2006)

-James Price JOHNSON

Charleston.

Marcela Roggeri et François Chaplin, pianos.

« Années folles, Crazy Paris »

Klarthe (2019)

-Scott JOPLIN

Elite Syncopations (arr. Itzhak Perlman et André Previn).

Thomas Lefort, violon, Pierre-Yves Hoddique, piano.

Mirare (2019)

-William BOLCOM

Amor (Cabaret Songs vol.1)

Adèle Charvet, mezzo-soprano, Susan Manoff, piano.

« Long Time Ago »

Outhere (2019)