Duke Ellington, un ange du jazz partie8

Si certains choisissent pour leurs vacances de retrouver leurs familles, de parcourir à nouveau les chemins de leurs premiers émois buissonniers, de caresser les pierres de leur enfance ; la « Note Bleue » a choisi de se ressourcer dans la musique de Duke Ellington, huit émissions réparties sur le temps des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d'hiver et de printemps et d'été, ce samedi avec le huitième volet seront évoquées des rencontres musicales du début des années soixante. Sera également abordé le premier concert qui sera donné pour l'année 2020 à l'Atrium de Woippy et qui regroupera Valérie Grashaire, Damien prud'homme, Sylvain Courtney, Gautier Laurent et Jean-Marc Robin pour un hommage à Boris Vian.