Duke Ellington, un ange du jazz partie9

Si certains choisissent pour leurs vacances de retrouver leurs familles, de parcourir à nouveau les chemins de leurs premiers émois buissonniers, de caresser les pierres de leur enfance ; la « Note Bleue » a choisi de se ressourcer dans la musique de Duke Ellington, dix émissions réparties sur le temps des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d'hiver et de printemps, ce samedi avec le neuvième volet seront évoquées les dernières années du musicien, quatre petites parties : « Des changements de musiciens », « A Paris », « Sonorités nouvelles » et « Musiques sacrées ». Sera également abordé le concert réunissant le trompettiste Eric Le Lann et le pianiste Paul Lay le vendredi 6 mars à l'Atrium de Woippy dès 20h.(info@woippymusique.fr)