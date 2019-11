Aujourd'hui, Evelyne Moser reçoit Camille Jagueneau, violon et chant et Benoît Roblin, vielle à roue et chant.

Ils jouent en direct des maraîchines et des marchoises (musique à danser du Poitou) et nous font partager des collectages.

Ils nous parlent de leur façon de travailler.

Vous pouvez les retrouver sur internet www.benoitroblin.jimdo.com/duo-jagueneau-roblin