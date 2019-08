Edward Raymond Cochrane est né en 1938. Sa passion, c’est la musique, et il abandonnera les cours de piano pour se consacrer rapidement à sa guitare, plus facile à transporter pour chanter avec les copains. Eddie Cochran devient musicien de studio et en 1956 il devient une vedette avec le titre « Sittin in the balcony », mais surtout grâce à son apparition dans le film « La Blonde et Moi », avec Jayne Mansfield où il interprète « Twenty Flight Rock ».