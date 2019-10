Eddy Mitchell, Anne Vanderlove,...

Je vous propose une demi-heure rétromusicale, avec des Chansons françaises enregistrées entre 1962 et 1968, sans oublier Ben E. KING.

Par ordre d 'apparition sur la platine.....



Eddy MITCHELL – Société anonyme (1966)

Anne VANDERLOVE – Ballade en Novembre (1968)

Georges CHELON – Père prodigue (1965)

Ben E. KING – Stand by me (1962)

François DEGUELT – J’ai le Temps d’y penser (1965)

Isabelle AUBRET – Sauvage et tendre Mexico (1962)

James LAST – Tristesse (CHOPIN)

Frank ALAMO – Sur un dernier Signe de la Main (1966)

Hugues AUFRAY – Les Crayons de Couleur (1966)