Eglise Nouvelle Vie et Elevation Worship

L'école PIERRE a participé samedi 18 Avril dernier à l'événement EX'SEL : une journée entière de conférences, de louanges, de partages et d'humour… En ligne ! De quoi se régaler largement.

-Eglise Nouvelle Vie: Couronné

Si l'on devait trouver un seul avantage à cette année de "confinement social", ce serait sans doute de voir émerger bien plus de concerts en direct. Plus d'authenticité, plus de vrai, une musique et un son que l'on veut bruts, sans retouche, pour se sentir encore plus proche des artistes…Ce midi, nous allons découvrir deux morceaux enregistrés et filmés en LIVE. Le premier est en français. Il s'agit d'une traduction, nommée Couronné et interprétée par l'équipe musicale de l'église Nouvelle Vie, et notamment par la chanteuse Mylen Quéry. Dieu a triomphé, c'est le sujet de ce chant. En ce temps pascal, nous ne nous lassons pas de le répéter, tel un leitmotiv, un credo, une paix déployant sa saveur pour notre âme. Oui, Dieu a triomphé, Dieu est vivant, Dieu a le dernier mot.

-Elevation Worship feat Maverick City: Jireh

La deuxième réjouissance de l'âme, c'est Jireh. Ce nouveau titre de louange recense déjà plus de 5 millions de vues sur Youtube, en à peine un mois. Il a été composé par deux groupes américains dont on a déjà évoqué les noms sur cette chronique : Elevation Worship et Maverick City. Ces deux groupes ont notamment choisi d'assumer le côté live de l'enregistrement, avec ses imprécisions et autres gourmandises, qui rendent, à mon humble avis, l'écoute plus généreuse. Si vous vous êtes demandé ce que signifiait le mot Jireh, vous n'êtes pas seul. Voici ce que j'ai pu trouver pour vous l'expliquer : souvent écrit Jéhovah Jireh, il désigne Dieu lorsqu'il pourvoit. Ce nom de Dieu apparaît dans la Genèse, au chapitre 22,verset 14. C’est le nom qu’Abraham donna à l’endroit où il offrit son fils Isaac en sacrifice à Dieu. Autrement dit, lorsque l'on entendra chanter au refrain "Jireh, You are enough", on pourra comprendre "Dieu, toi qui pourvois, tu me suffis".