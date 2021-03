El Payador Perseguido - Atahualpa Yupanqui (rediffusion)

Atahualpa Yupanqui, né Héctor Roberto Chavero Aramburu1, le 31 janvier 1908 dans le partido de Pergamino (région de Buenos Aires), en Argentine, et mort le 23 mai 1992 à Nîmes, en France, est un poète, chanteur et guitariste argentin.



Son pseudonyme, choisi dès l'adolescence, est formé d'Atahualpa, le dernier empereur inca, exécuté par les conquistadores de Francisco Pizarro, et de Yupanqui, « le Grand Méritant », cacique suprême des indiens quechuas.