"#ElDisco", de Alejandro Sanz

Cette semaine c'est David, des médiathèques du Mans, qui nous partage le dernier album d'une star, sinon LA star, de la scène latina.



Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 que, j’en suis sûr, nous espérons tous résolument meilleure que la précédente.



C’est la raison pour laquelle j’ai choisi, pour l’album de cette semaine, un disque résolument énergique, vigoureux, tour à tour joyeux, tourmenté ; court (pas plus de 30 min), mais d’une intensité exceptionnelle. Un album d’un chanteur très connu dans une grande partie du monde (particulièrement péninsule ibérique et tout le continent américain) mais méconnu en France : il s’agit d’ « El Disco », ou plus précisément « #eldisco » d’Alejandro Sanz.



Il s’agit du 13e album studio de celui qui est probablement le chanteur espagnol en activité le plus connu au Monde, riche d’une carrière de trois décennies, et dont l’audience mondiale a littéralement explosé en 1997 avec le hit « Corazon partío » (comprenez « cœur brisé »), issu de l’album « más » (coprenez « plus) qui est encore, et sans doute pour toujours, l’album le plus vendu de l’histoire en Espagne, rien que ça !



Le style Alejandro Sanz, c’est une fusion unique, à la fois brillante et ruche, de pop, de flamenco et de saveurs latino-américaines, réhaussée de jazz, de soul et de funk. Pour cet opus, RNB contemporain et Reggaeton sont aussi de la partie, avec une identité latine beaucoup plus affirmée que sur les opus précédents plus pop, ainsi qu’un format beaucoup plus resserré. Et c’est tant mieux ! Les formats courts, aux changements tranchants de climats, associé à une production puissante et directe, font mouche, d’autant plus qu’Alejandro Sanz s’est entouré de jeunes artistes d’horizons très divers : la chanteuse catalane folk-pop-jazzy Juddit Nedderman, le roi américain du reggaeton Nicky Jam, la rappeur portoricain Residente, ou encore, et c’est sans doute la collaboration la plus marquante et surprenante, la star pop-cubaine Camilla Cabello sur « Mi Persona Favorita » : cette ballade tendre et romantique, aux accents pop et rnb, brille par l’alchimie entre les deux interprètes, dont les timbres a priori si différents s’accordent de façon magique ! Avec bien sûr, la patte Alejandro Sanz dans l’écriture : jeu de guitare raffiné, progression harmonique complexe à la brésilienne, et arrangements élégants des cordes assurées par le philharmonique tchèque, rien que ça ! « Mi persona favorita » a remporté les prix de la meilleure chanson, et de la meilleure vidéo aux 61e Latin Grammy Awards. L’album #eldisco, lui, y a remporté le prix du meilleur album pop.



Un peu en avance sur la Saint-Valentin, je vous souhaite une belle écoute, une belle année 2021 et, comme on dit de l’autre côté des pyrénées, Hasta muy pronto en las ondas de RCF Sarthe !