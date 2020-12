Elia Rose( + Toine Thys

Elia Rose, c’est donc sur un ton Pop aux sonorités 80’s que la chanteuse s’exprime...

La musique « feel good » comme elle l’appelle est un fil de funambule duquel il est très facile de tomber. Dessous ? Le kitsch, bien sûr ! Mais si elle avoue adorer ça, mais Elia Rose n’y succombe jamais, déjouant non sans fantaisie le piège de la pesanteur.



Toine Thys est un musicien audacieux et téméraire, figure centrale du saxophone et de la clarinette basse en Europe, au son chaleureux. Basé à Bruxelles, en Belgique, il est actif en tant que chef de file de ses propres projets et en tant que sideman très demandé. Il peut être entendu en Europe, ainsi qu'en Afrique de l'Ouest, en Corée du Sud et au Canada.

Il co-dirige ORLANDO, un projet avec le batteur Antoine Pierre et le musicien français Florent Nisse (basse) et Maxime Sanchez (piano). et Harmen Fraanje (piano). Sortie du nouveau cd «TAMAM MONRNING» en mars 2021.