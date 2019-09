Ella Fitzgerald

née le 25 avril 1917 à Newport News et morte le 15 juin 1996 à Beverly Hills, est une célèbre chanteuse de jazz américaine.

Elle est une des plus importantes et célèbres chanteuses du jazz vocal de l'histoire du jazz, avec une tessiture de trois octaves, remarquable pour la pureté de sa voix et sa capacité d'improvisation, particulièrement en scat.