The Elmore D band

Daniel Droixhe, alias Elmore D nous fait le plaisir d'une deuxième visite dans nos studios. Il est accompagné pour l'occasion de ses musiciens: Gilles Droixhe, Raf Timmermans et Muriel Collart. Une heure de blues et de palisir partagé et de morceaux inédits en exlusivité. Merci encore à Daniel Droixhe et à ses musiciens.