Elmore D et l'asbl rue Mississippi (Suite)

Daniel Droixhe (Elmore D.) est à nouveau dans nos studios pour nous raconter la suite des aventures de l'A.S.B.L. Rue Mississippi ainsi que d'autres rencontres vécues. Nous écouterons Percy Strother, Little George Sueref, Flatfoot Sam, Taj Mahal, John Hammond et bien sûr, Elmore D. en direct dans Joueur de Blues avec Stones in my Passway.