ém. 333 - Rouslan et Ludmilla de Glinka

Inutile de chercher dans Rouslan et Ludmilla de Glinka une quelconque cohérence dramatique, tel n'étant pas le propos de l'ouvrage. L'adaptation multicéphale, comme vous pourrez l'entendre, du poème de Pouchkine, vise non pas à raconter une histoire, mais à préserver la fantaisie foisonnante de l'original, en créant un scénarion féérique fondateur du genre. On a comparé Rouslan à certains opéras de Haendel ; plus pertinente est, semble t -il, l'association avec Obéron de Weberin