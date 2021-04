ém N° 336 La dame blanche de François Adrien Boieldieu

La dame blanche est l'opéra le plus célèbre de François Adrien Boieldieu dont le style musical et le sens théâtral influencèrent toute une génération. de compositeurs français depuis Adolphe Adaml jusqu'à Eugène Bizet,en passant pâr Léo Delibes et Emmanuel Chabrier. Le librettiste, Eugène Scribe avait choisi de s'inspirer de deux romans à succès de Walter Scott. Après une gestation assez laborieuse, Boieldieu achève sa partition en vingt neuf jours seulement. La Dame blanche constitue une vraie réussite basée sur un harmonieux équilibre entrte drame et musique.