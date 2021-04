ém N° 337. Les belles voix, un parcours avec Roberto Alagna

Il a existé et il existe toujours de belles voix, des voix pleines, des voix légères et expressives, des voix claires et transparentes, mais parmi toutes, il y a des voix qui interpellent, qui pénètrent en vous y resonnent et y rayonnent, on dit parfois des voix qui donnent "la chair de poule". La voix de Roberto Alagnaest de cette trempe. Roberto Alagna est un chanteur d'une générosité naturelle mais il a aussi un parcours et une histoire.Faisons route avec lui au cours de cette première émission..