Embarquons pour la Bretagne, l'Asturie, le Quebec, l'Ecosse et la Belgique....

Bagad : orchestre breton composé de cornemuses , bombardes , caisses claires écossaises et percussions . La 865 ème de FDF démarre ainsi avec le bagad KEMPER un des meilleurs de Bretagne . Leur dernier album : NERZH , en association avec le groupe RED CARDELL , pour fêter leur 70 ans d'existence . Création d'un nouveau spectacle : " Passé et présent , futur et inconnu(e)s sont au centre de ce projet collectif nourri de la particularité et la singularité des deux parcours où se rejoignent énergie , mélodie et puissance sonore. NERZH : réunion des territoires de musique , abolition des frontières de style , enrichissement de la nature et de la connaissance de l'autre " ( livret cd )

Restons en bretagne avec une harpiste , GWENAEL KERLEO et son album ETERNITE , qui égraine les notes de sa " RENCONTRE AVEC UN ANGE " .

Du solo on passe à L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE : FEST NOZ SYMPHONIQUE , avec le duo HAMON - MARTIN et la chanteuse ANNIE EBREL avec ce morceau : SANT FONIK PLINN : " l'histoire d'un galant éconduit à cause des médisances . Mais les oiseaux du bois vont venir le consoler et lui donner ce conseil : mieux vaut vivre de l'air du temps , quitte à manger parfois des racines ... Que comprenne amoureux qui pourra "( livret cd ) .

Notre ami et regretté YANN - FAÑCH KEMENER nous chante , avec ERIC MENNETEAU , un ton kentañ : AR C'HEMENER , issu de l'album VIVE LA LIBERTE , composé d'airs et de chants appris auprès de chanteurs du Centre - Bretagne . Un répertoire de chants à danser , à marcher ou à écouter . Et maintenant fermez les yeux et songez avec l'album de ROLAND BECKER : CHANTS DANS LA NUIT , KANOU EN NOZ . Terminons notre petit tour en Bretagne avec un autre bagad et son album TAN DE ' I ( allons y ) : le Bagad CAP CAVAL , un des autres meilleurs bagad de Bretagne , et cette création pour leur 30 ème anniversaire en 2016 . Il vous propose là une danse plinn : DIAZOù . " La démarche d'arrangement de cette danse a posé les bases de ce qui allait devenir la collaboration du Bagad CAP CAVAL avec un trio à cordes : une suite originale où les soufflants et les cordes se questionnent , se répondent et s'entremêlent , avec leur langage , leur sensibilité , leur énergie , dans un enchainement de ton doubl inspirés des sonneurs et chanteurs du pays FAÑCH.

Allez ! Prenons le large direction le Québec avec LES CUILLERES A CARREAUX et leur album DANS BARATTE A BEURRE avec UN REEL DES SORCIERES . On file ensuite en Asturie , retrouver TEJEDOR , album POSITIVU , un habitué de l'INTERCELTIQUE à LORIENT . Un p'tit saut et voici l'Ecosse et un grand ullieann pipers : CALUM STEWART avec AM MONADH RUADH , issu de l'album TALES FROM THE NORTH . Quel son ! On reste en Ecosse avec ACCORD TRIO : mettez dans un shaker un écossais , un asturien et un galicien et leurs accordéons , et voilà ! PARA QUE ?

On finira notre voyage par la Belgique et le DUO DE SCHEPPER SANCZUK , album PORT DE TAI PANA avec le morceau LOCHTINGE SUITE .

Terminons paisiblement notre émission avec une belle valse à 5 temps , par notre regretté STEPHANE DELICQ et son accordéon diatonique . Issu de l'album DOUCE

TAN DE ' I !

Bonne écoute ;)