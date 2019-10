" Emerald Classics " par Swim Deep

Direction l’Angleterre cette semaine, plus précisément Birmingham. Nous sommes en 1981. Non, pardon, je reprends.

Nous sommes en 2011 et c’est là que voit le jour le groupe qui nous intéresse : Swim Deep. Traduction littérale « Nager en profondeur ». Parmi les 5 garçons qui le compose, il ne reste plus qu’un membre de la formation originale, qui était alors un trio. Il s’agit du chanteur Austin Williams.



Vous qui avez grandi, ou êtes fan inconditionnel des années 80, et qui restez persuadés qu’il s’agit de LA meilleure période de l’Histoire, du moins côté musique, alors Swim Deep est taillé pour vous plaire. Si vous aimez les synthés et la « Dream-Pop », puisque c’est de ce style, déclinaison du rock indé de l’époque, dont s’est emparé le groupe.



Emerald Classics est le troisième opus de Swim Deep, après Where The Heaven Are We en 2013 et Mothers en 2015. Et il ne manque pas de rythme, il dégage même une belle énergie. Sa force se trouverait là : des sonorités synthétiques aux pouvoirs nostalgiques et cette présence dans l’instant, avec un mixage de l’album contemporain et une vraie batterie, plus chaude que les fameux pads à la mode il y a 40 ans. Rajoutez à cela une bonne guitare électrique, jouée avec caractère et voilà un mélange qui saurait concilier deux générations : les parents d’un côté, les enfants de l’autre.



La nostalgie domine aussi dans les paroles, une ambiance assez planante collant bien avec la voix douce du chanteur. Il a pourtant une dégaine écorchée, ce Austin Williams, vous pouvez le voir en action dans le clip To Feel Good, l’un des deux single promotionnels de l’album. C’est l’autre single qui nous intéresse aujourd’hui, celui qui, à mes oreilles du moins, synthétise le mieux cet album, Emerald Classics. Voici Sail away, Say Goodbye, par Swim Deep, dans l’Album de la Semaine !



Titre : Sail away, Say goodbye – Swim Deep