Emission de septembre 2019 "Canti sacri di Corsica – Chants sacrés de Corse"

"Canti sacri di Corsica – Chants sacrés de Corse"

Emission de septembre 2019



Liste des chants :

Gloria Patri; Les Voix De Speranza; Chants Sacrés Corses De La Liturgie Catholique;

Credo; Les Voix de l'Emotion; Incantu Polyphonies corses;

Domine; Voce di Corsica; Polyphonies;

Agnus Dei; A-Filetta; Requiem;

Sanctus; Ensemble Organum - Marcel Pérès; Manuscrits franciscains - Chants corses;

Dies irae; Jean-Paul Poletti et Le Choeur d'hommes de Sartène; 20anni;

Kyrie; Cantu Nustrale; Répertoire traditionnel sacré;

Dulcezza; Ange Lanzalavi Trio; Dulcezza;

Dio VI Salvi Regina; Serge Eymard ; Canti corsi - best of Corsican Songs;