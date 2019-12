Emission spéciale Noël

Au programme de cette émission :



1. Jean-Sébastien Bach, Oratorio de Noël : Frohe Hirten, eilt, ach eilet (Heureux bergers, dépêchez-vous, oh dépêchez-vous), n° 15, Joachim Duske, ténor 4’55“



2. Benjamin Britten, A Ceremony of Carols op. 28, 1. Procession, The Sixteen / Harry Christophers 1’36“



3. Tino Rossi, Marche des rois (traditionnel) 2’15“



4. Georges Bizet, Marche des rois, ouverture de l’Arlésienne 6’38“



5. Théodore Dubois, Marche des Rois mages, François-Henri Houbart, orgue de la Madeleine, Paris 4’31“