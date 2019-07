"En amont", l'album posthume d'Alain Bashung

10 ans aprés sa mort, cet album réunit des chansons écrites entre 2005 et 2007 qui n’ont pas été conservées pour le dernier album d’Alain Bashung, « Bleu Pétrole »

Édith Fambuena guitariste et productrice s’est enfermée tout l’été dernier Onze chansons signées Dominique A, Joseph d’Anvers, Daniel Darc, Raphaël, Mickaël Furnon (Mickey 3D), Arman Mélies, Doriand…

Mélancolique, sobre, dépouillé, inachevé, voire désespéré… peut être est-ce ce qui lui donne un certain charme, un naturel rare.