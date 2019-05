En avant la country (2)

Tous les mardis à 20h05

La musique country, ou simplement country, est un mélange de musiques traditionnelles développé principalement dans le Sud-est des États-Unis et dans les provinces maritimes du Canada qui a évolué rapidement dans les années 19201. Différentes variations du genre ont aussi émergé dans d'autres endroits comme la musique country australienne. Rythmique ou traînante, sentimentale ou émouvante, la country a pour origine les musiques folkloriques celtes et gospel des immigrés anglo-saxons. Cette musique, avec le blues et le rhythm and blues noirs, a contribué en grande partie dans la musique populaire contemporaine, notamment le rock. Chaque semaine, Fred pioche dans sa discothèque pour vous faire découvrir la richesse d'une musique finalement mal connue.