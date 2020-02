En chemin vers Pâques (7) - La joie de la résurrection

Fin de notre chemin vers Pâques en compagnie du Père Stéphane-Marie.

La résurrection de Jésus nous apporte cette joie tant recherchée et attendue tout au long de ce carême et nous appelle à évangéliser. Et nous clôturons cette série d'émissions avec la Miséricorde divine.

Avec les groupes Glorious et UNI'T.