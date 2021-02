En passant par la Lorraine..de Bretagne ? JUSTIN nous en parle...

Restons dans l'hommage à cet artiste trop tôt disparu, JACQUES PELLEN avec le groupe OFFSHORE pour débuter la 887 ème de F.D.F : ce très bel album STANDING ON THE SHORE (Debout sur le rivage) qui sort demain le 8 février, nous dépose aux portes de la mer ... Ecoutons LARK GOES TO THE BORDERS, avec la participation de DAN AR NRAZ et sa guitare électrique .

Ce trio normand du groupe MANIGALE que l'on vous propose déjà depuis plusieurs semaines, avec son album LES VACHES, nous entraine dans une polka à 5 temps : CHAOS . "Petite danse inédite pondue par MANIGALE pour pervertir la polka et créer des rebondissements ravageurs ." RIVO/contrebasse, NADEGE/accordéon et STEPH/cistre

Direction LORIENT avec SONERIEN AN ORIANT, BAGAD DE LORIENT et son dernier opus : MESKAJ : "De FAÑCH GOURVES notre fondateur à MALO KERMABON et la jeune équipe pétrie de talent qui l'entoure, le passage de témoin est assuré." BERTRAND LE CAM .

Ecoutons une de leurs nombreuses suites de concours : MERHED A VRO AN ORIANT en 3 parties : AN DAVARNIZION (les taverniers )/laridé 6, HA PA OAN-ME BIHAN (quand j'étais petit )/ laridé 8 et HA PA OAN-ME BIHAN / kas a barzh

C'était le 17 et 18 août 2012 à PONT-L'ABBE : le groupe SONERIEN DU fêtait ses 40 ans en live : retrouvons les avec un standard de leur répertoir : LA NUIT . Issu de l'album CD/DVD 40 ANS LIVE NIVERSAIRE

Restons en bretagne avec un trio de renom : SILLY BROTHERS, composé de JEAN MICHENAUD, ALAIN PENNEC et ROLAND BROU . Ils nous interprètent : AS I ROVED OUT

Cela fait plus de 40 ans que GILLES SERVAT grand artiste breton nous enchante avec ses chansons : en 2010 il a rassemblé ses nombreux succès dans un double album CD- DVD : GILLES SERVAT 40 ANS DE SUCCES . Il nous interprète ici : CHANTER LA VIE, L'AMOUR ET LA MORT

" Voici bientôt 20 ans que nous écumons les scènes de Bretagne et d'ailleurs, et c'est bien là que notre musique prend tout son sens, car c'est en compagnie des danseurs et du public que l'energie devient palpable . Merci à eux pour leur participation à cet album enregistré durant la tournée estivale 2016 !" Le groupe STARTIJENN et son album PAKER TOUR - LIVE nous embarque dans un hanter-dro : BOK BOK BOK . Avec JULIEN STEVENIN/basse, TANGI OILLO/guitare, LIONEL LE PAGE/ binioù,uilleann-pipes, YOUENN ROUE/bombarde et TANGI LE GALL-CARRE/ accordéon diatonique

Nous terminerons notre émission avec le groupe SKILDA et leur album BEO (2010) LIVE AT KNOCKENGORROCH . C'est parti avec GLENAN BLUE !

Au cours de notre émission nous avons aussi rendez-vous avec JUSTIN LAPIERRE, notre chroniqueur du QUEBEC qui nous présentera des artistes locaux : GALANT TU PERDS TON TEMPS avec LES SABOTS et BERNARD SIMARD avec JE REGRETTE MA JEUNESSE . Quand JUSTIN nous informe de l'origine de la chanson En passant par la Lorraine ...

Bonne écoute et à la semaine prochaine . VALERIE ET YVES www.folk57.com