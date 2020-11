En route vers le mois de Décembre...mais toujours en musique 100% Celtic

Notre ami DIDIER SQUIBAN accompagné à la voix par MANU LANN-HUEL , pour : FEMMES D'OUESSANT. Nouvel album de DIDIER : YDILL . L'évasion commence ... Bienvenue dans cette 879 ème émission de F.D.F

Toujours dans notre programmation, avec leur 8 ème album, NARAGONIA, album SILENSKI, avec une belle valse : LE CHAÎNE : " dans notre jardin, il y a un vieux chêne, estimé à 250 ans . Cet arbre a pris de la place dans nos coeurs ; Chaque jour nous l'admirons et réalisons la chance que nous avons de partager avec notre courte vie une partie de la sienne . Restons humble . " Texte de la chanson : un poème de GABRIEL LENOIR .

Retrouvons les copains de SONERIEN DU, de joyeux lurons qui nous racontent l'histoire d'un permis à points . Issu de l'album FRANKIZ ( 2015 ) : LES POINTS . " Basé sur une histoire vraie... c'était vraiment tentant d'en faire une chanson ... et c'est sur un rond de st Vincent !!! "

Un grand classique : le Bolero, de Ravel . Ecoutons le ici par le fameux CARLOS NùÑEZ, un galicien très connu dans le milieu , qui nous l'interprète avec sa gaïta ( cornemuse espagnole ) Album : CINEMA DOMAR ( 2005 )

Retour en Bretagne avec OSSIAN : 5 musiciens : GREGORY LEGOUIC, ALAN VALLEE, CLEMENT LE GOFF, TITOUAN GAUTIER et FRANCK FAGON qui nous entraine pour " MURMURATION ", ( cercle circassien ) Album VOILES AUX VENTS ( 2016 )

Le duo NIJADELL ( l'envol ) : JEREMY SIMON, accordéon et FABRICE LOTHODE, bombarde et leur album STER AR VUHE . " Ce duo existe depuis 2009 . Leur 1er disque nous situe dans la permanence de transmission, d'excellence et culturelle . Une permanence multiple pour prendre un envol, comme pour nous raconter le grand cycle de la vie ."TANGI SAOUT . Ecoutons ici : LE JEU AMOUREUX ( kas ha barh ) Danse de couple apparue dans les années 1920 entre Lorient et Carnac ; en évolution de l'an dro, le kas ha barh est la danse du jeu amoureux par excellence ; Le 1er thème provient des manuscrits du Chanoine MAHé, le 2nd ayant pour titre "Person Melrand" (le curé de Merland) est tiré du répertoire des Kanerion Pleuigner .



Un mixe de Vivaldi et de musique celtique ? O'STRAVAGANZA vous le prouve avec son album " FANTAISIE AUTOUR DE VIVALDI ET DES MUSIQUES CELTIQUES D'IRLANDE ", produit par HUGHES DE COURSON ET YOUENN LE BERRE . Ecoutons CEOL CUAINE

Restons dans l'univers orchestral avec L'ORCHESTRE INTERNATIONAL DU VETEX et son album TOTAL TAJINE : une formation transfrontalière et ses musiques endiablées à la chaleureuse cumbia sud-américaine, en passant par l'Afrique et la Méditerrannée . Le titre du morceau : SATANA THANIKA

Nos amis d'OPUS 4, musique tzigane et jazz manouche nous transportent maintenant dans leur monde avec ZOÏ GRAMENI . Album ME TON ANEMO , OPUS 4 avec NIKOS PAPADIOTIS

Retour en breizh : on va danser ! avec le groupe PENNOU KASTIZ qui nous fait danser une suite de kas a barzh ; Au chant : RODERIC HALLEGUEN

Le groupe POPPY SEEDS pour une suite de reel

Et le groupe WIPIDOUP : PHILIPPE GLOAGUEN, PIERRICK TARDIVEL, GILDAS LE BUHE et REGIS HUIBAN ; leur album AR SPLETENN ( les horloges) une belle mazurka : BOTTIN CHERCHE BOTTINE

A vos souliers !

Nous terminerons avec un de nos bagadoù chouchou : LE BAGAD DE RONSED-MOR ( l'hippocampe ), extrait de leur album live-spectacle : KEJAJ . Retrouvons en invité ici GILLES SERVA qui interprète MARV EO MA MESTREZ

Bonne écoute !

VALERIE ET YVES .