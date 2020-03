Encore quelques compositrices

Liste des compositrices et des oeuvres de la présente émission

Louise Farrenc : 3ème mouvement, scherzo, du Nonette en mi bémol majeur, pour quatuor à cordes et quintette à vent, par l’ensemble Consortium Classicum.





Marie Jaëll : quelques pièces extraites des « douze valses et finale pour piano à quatre mains », interprétées par Lidija et Sanja Bizjak, sur un piano Erard de 1902.

(livre-disque du Palazetto Bru Zane -2015-)



Marie Jaëll : dernier mouvement du concerto pour violoncelle, par Xavier Phillips, violoncelle, avec l’orchestre philharmonique de Bruxelles sous la direction d’Hervé Niquet.

(livre-disque du Palazetto Bru Zane -2015-)





Rebecca Clarke : premier mouvement de la sonate pour alto, par Tabea Zimmermann, alto et Kirill Gerstein, piano.





Dora Pejacevic : un lied, Venedig (Venise, en français), par Ingeborg Danz, alto et Cord Garben, piano.

(CD CPO)



Dora Pejacevic : fin de la fantaisie concertante op. 48 pour piano et orchestre par Volker Banfield, piano, avec l’orchestre philharmonique de Rhénanie-Palatinat, sous la direction d’Ari Rasilainen.

(CD CPO)





Jitka Kozeluhova : dernier des « trois mouvements à propos de l’histoire de Noël », pour hautbois, clarinette, basson et piano.

(CD Radioservis)



Jitka Kozeluhova : une image pour quatuor à cordes, intitulée « l’espoir », et interprétée par le quatuor Sojka.

(CD Radioservis)