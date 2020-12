Encore quelques jours...Passez les en musique! avec FDF !

Tout de suite : MANIGALE, groupe normand chouchou du mois pour débuter cette 883 ème de F.D.F : leur tout premier album : LES VACHES, BAL SUPER FOLK et 2 titres à suivre : CHAP-CHAP, air dont la contrebasse est l’héroïne musclée, avec une petite citation irlandaise au milieu. (danse chapeloise) et AEROPLANES, airs normands de FRANCOIS GABERY et un collectage auprès de Mr DUMESNIL . Retrouvons STEPHANE DEVINEAU, NADEGE QUEUNIET et RIVE RALISON .

Autre nouveauté avec le groupe MEC LIR que nous continuons de découvrir et son dernier album tout juste sorti : LIVEWIRE . Nos amis de l’ÎLE DE MAN nous jouent : VÄSEN

Petit retour dans le temps : 2008 avec nos copains SONERIEN DU et leur album LIV AN AMZER : LA NUIT : « Dans la nuit froide et humide du vieux BREST, le petit ZEF en goguette cherche l’âme sœur et la trouve . Tout va bien ! Rock pour cœur solitaire du samedi soir et membre du club du sergent poivre d’Armor ! »

Notre ami breton, guitariste de renom ARNAUD ROYER, avec son morceau NUIT, issu de son dernier album GRIM : fermez les yeux, tout est calme …. « Le sommeil est parfois léger . Composition d’une nuit ». ARNAUD est accompagné ici d’ERWAN VOLANT, basse et GABRIEL JEGO, claviers .

ORMUZ : 6 musiciens .Leur album :TÔT LE MATIN (2013) . Musique de Bretagne et du Québec . Ils nous racontent ici l’histoire du Marquis de ST AIGNAN .

Un grand classique dans les airs sonnés des bagadoù : LA BOUM . Retrouvez cet air parmi d’autres dans JACK AND BARNEY’S CHOPSTICKS, interprétés par THE RED HOT CHILLI PIPERS (album 2005), groupe écossais qui dépote sur scène ! STUART CASSELS et sa bande ^^

Retour en Bretagne avec DENEZ et son album LIVE, A-UNVAN GANT AR STERED ( à l’unisson avec les étoiles) (2016) . Ecoutons BEAJET ‘ M EUS

C’est parti pour une ridée 6 temps, avec RONAN LE BARS GROUP . Tirée de l’album LAMMDOUR (2013) : LES SIX TEMPS TATIONS . « Originaire de la région de REDON, cette suite est néanmoins constituée de compositions de sonneurs provenant des 4 coins de la Bretagne »

Continuez à chauffer le parquet : le groupe SPONTUS (album 2010) nous accompagne pour un andro . Ca danse !

Restons en Bretagne avec STARTIJENN, super groupe de Fest noz également et leur album SKEUD . Eux nous feront tourner sur une belle valse : AMSKED . Merci à TANGI OILLO, guitare, YOUENN ROUE, bombarde, LIONEL LE PAGE, binioù, KAOU GWENN,percus, TANGI LE GALL-CARRE, accordéon diatonique et JULIEN STEVENIN basse .

Direction la Belgique maintenant avec FOLK EN STOCK, groupes de jeunes musiciens rencontrés lors du FESTIVAL DES BALS ET ROSES, à FLORENVILLE chez notre ami FRED CORNET :) . Ils nous font danser une belle scottish : L'AMI MIE

Nous terminerons joyeusement cette dernière émission de l’année avec notre ami galicien OSCAR IBAÑEZ et son album ALEN DO MAR et son morceau : O PIRATA DA MOUREIRA

Belle fin d’année à tous en musique !

VALERIE ET YVES . www.folk57.com