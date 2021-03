Il était à la fois compositeur, musicien, producteur et chef d'orchestre italien, auteur de plus de 500 bandes originales de films en quasiment 60 ans de carrière.

Véritable orfèvre du cinéma en Italie dans les années 60 - 70, il a ensuite travaillé sur les plus grosses productions de la planète : c’est Ennio Morricone , compositeur rock star, mort le 6 juillet dernier à Rome, à 91 ans…..