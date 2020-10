Ennio Morricone et le cinéma français

Presque exclusivement italien dans ses collaborations pour le cinéma et la télévision, Morricone fera une exception remarquée avec le cinéma français entre 1969 et 1983 avec des films liés au monde du gangstérisme, de l'espionnage et de la ploitique entremêlés ...

Verneuil, Boisset, Labro, Enrico, Giovanni, Dray, Lautner pour la réalisation.

Belmondo, Piccoli, Ventura, Gabin, Trintignan et bien d'autres pour les rôles d'acteur.

Un style bien typé ... et bienvenu ...

Qui d'autre que Morricone aurait pu alors si bien habiller ces Siciliens, Casse, Attentat, Secret, Icare, Banquière, Professionnel, Marginal, Ruffian ?