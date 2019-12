Ensemble Cartésixte en concert le 05 janvier 2020

François Cornu reçoit Simon Proust, créateur et directeur de l'Ensemble Cartésixte qui va se produire ce dimanche 5 janvier 2020 à 16h, Salle Oésia à Notre Dame d'Oé autour d'oeuvres américaines et depoésies françaises.

Au programme:

Copland : Concerto pour clarinette

Gershwin : Rhapsody in Blue...

12/8€ (gratuit - de 12 ans)

réservations : 06 51 73 69 67 ou resa.cartesixte@gmail.com