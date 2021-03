Ensemble DIABOLUS IN MUSICA

Nous débutons notre 30ème année par un grand concert à Tours le 20 mars,

qui synthétisera 30 années de travail sur la naissance de la chanson au XIIe siècle



avec les fameux troubadours et trouvères.

SAMEDI 20 MARS à 16h et à 18h



dans le cadre de la Journée Européenne des Musiques Anciennes, du Printemps des Poètes



et des Nouvelles Renaissances en Centre-Val-de-Loire !

en direct sur notre chaîne YouTube !

S.20 mars 2021, à 16h

Conférence



La vièle médiévale, l'instrument soutien de la voix



L’arrivée de l’archet en occident au XIe siècle a bouleversé les pratiques musicales européennes.

La vièle est devenue l’instrument privilégié pour porter la voix, et ce jusqu’au XVIe siècle.

S’appuyant sur l’iconographie, les textes anciens et quelques rares instruments d’époque, le

luthier, chercheur et organologue Christian Rault, avec Nicolas Sansarlat présentent l’histoire de

la vièle et quelques autres cordophones frottés du Moyen Âge jusqu’à l’aube de la Renaissance.



S.20 mars 2021, à 18h

Concert Troubadours & trouvères :

les inventeurs de la chanson (XIIe et XIIe s)



Ce concert vous présente la fine fleur de ces inventeurs de la chanson aux XIIe et XIIIe siècles.

Un "best of" avec 4 chanteurs, vièle, harpe et percussion. Chansons de Bernard de Ventadour,

Marcabru, Jaufré Rudel, Thibaud de Champagne, Gillebert de Berneville, rondeaux d'Adam de la

Halle.