Invité : Jean-Baptiste Apéré



Ensemble de musiques contemporaines à géométrie variable, depuis 2007.

Nous ne souhaitons pas que ce soit un ensemble de musique contemporaine, mais qu’il représente notre vision de la musique contemporaine à travers nos interprétations.



Rencontrer, travailler, échanger avec les compositeurs du terrain.



Qqs Créations passées :

- Luciano BERIO : Folk Songs (2008/2009), au croisement de la musique savante et la musique populaire.



- World Mix (2010), Entre musiques de tradition orale et écritures contemporaines. Un collectif de compositeurs arrangent à leur tour des chansons traditionnelles pour le même effectif que celui de Berio. Les mélodies choisies sont chantées en basque, grec, japonais, breton, créole, espagnol…



- Cycle « Della Note, Del Suono » (2011), instruments à cordes frottées, 14 musiciens, 29 œuvres dont 5 créations mondiales. Le compositeur Scelsi est au coeur de cette recherche sonore qui s’ouvre également à des arrangements de répertoire de la Renaissance, au théâtre musical, aux expériences électro-acoustiques.



- Parlez-vous anglais, Monsieur Satie ? (2012)

- Moi, Jeu (2013)



L’ensemble PTYX bénéficie du soutien du Ministère de la Culture — D.R.A.C. Centre-Val de Loire, de la Région Centre-Val de Loire, de l'A.R.S. Centre-Val de Loire (dans le cadre d'un partenariat avec l'APAJH 37), du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, de la SACEM et de la SPEDIDAM.

L'ensemble PTYX est membre de Futurs Composés - réseau national de la création musicale, de Focus Musique Centre et de HF Centre-Val de Loire. Il adhère au SYNAVI et au PROFEDIM.