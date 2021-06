Un dernier tour de piste porté aujourd’hui par son entourage proche et désireux de respecter les dernières volontés de l’artiste : sortir ce nouvel album en bonne et due forme et le promouvoir du mieux possible. Faby disait avoir besoin de faire de la musique pour se donner de la force face à sa maladie, mais en réalité, son talent était le moteur principal.

Avec Aurélie Mignot, fille de Faby Perier

www.fabyperier.com

www.facebook.com/fabyperierofficiel/