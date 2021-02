Entre Terre et Bitume

Nos deux sorties discographiques pour cette semaine évoquent le sol.

L'un bitumé avec les circuits automobiles, terrain de jeu des pilotes de Formule un, décor qui a inspiré et permis à Benjamin Biolay d'assouvir sa passion pour la compétition automobile.

Dans son dernier album, intitulé, Grand-Prix couronné aux dernières Victoires de la musique, il amorce un virage sur les chapeaux de roues sous la forme d'une métaphore de la course de la vie et de la compétition amoureuse, avec ses victoires et ses échecs.

L'autre, sur la terre, la nature et sur la solitude de l'homme au sein de ces éléments, thèmes dans lesquels la musique de Gustav Mahler a toujours baigné.

Son inspiration, le compositeur est allé la puiser dans un receuil d'anciens poèmes chinois.

Ce disque "Le Chant de la Terre" enregistré chez Alpha-Classics est en quelque sorte le testament musical du compositeur, mais aussi de l'auteur de l'enregistrement, Reinbert de Leeuw, dans la version qu'il a transcrite, et cela peu de temps avant de disparaître.