Entretien avec la pianiste belge Dominique Cornil & La jeune cantatrice belge D

Lauréate du Concours Reine Elizabeth de Belgique, des concours de Barcelone, Leeds, Naples, Paris, Dominique Cornil a enseigné au Conservatoire Royal de Bruxelles et à la Chapelle Musicale Reine Elizabeth de Belgique. En qualité de soliste et de chambriste, elle s'est produite sur les scènes les plus prestigieuses du globe.

Brillante Lauréate du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles et de l'Imep, Doris Brasseur est aussi licenciée en musicologie. Elle a terminé chacun de ses diplômes avec la Grande Distinction. Doris Brasseur s'est également perfectionnée à plusieurs reprises à l'étranger.