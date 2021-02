Entretien avec la pianiste belge Dominique Cornill 3/3

Lauréate du Concours Reine Elizabeth de Belgique, des concours de Barcelone, Leeds, Naples, Paris, Dominique Cornil a enseigné au Conservatoire Royal de Bruxelles et à la Chapelle Musicale Reine Elizabeth de Belgique. En qualité de soliste et de chambriste, elle s'est produite sur les scènes les plus prestigieuses du globe.