Artiste irlandaise aux sonorités mondialement connues, elle est aujourd’hui une chanteuse hors pair, qui connaît un succès grandissant. Connue pour ses morceaux calmes qui invitent à la détente et au voyage, Enya mène une carrière jalonnée par les réussites et la reconnaissance de ses pairs. C’est la chanteuse qui possède le plus de ventes à son actif dans son pays.